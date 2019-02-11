Госиспытания корабельного ЗРК "Полимент-Редут" завершены

Завершены государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350.

Об этом заявил главком ВМФ России адмирал Владимир Королев во время выступления на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания, пишет газета "Красная звезда".

Ранее, в ноябре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о проведении свыше десяти пусков ракет "Полимент-Редут" по различным типам целей в ходе госиспытаний на Северном флоте. По его словам, возможности ЗРК позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения.

"Полимент-Редут" зенитный ракетный комплекс морского базирования с установкой вертикального пуска для Военно-морского флота России. Способен поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров.

Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", оснащенный ЗРК "Полимент-Редут", вошел в состав ВМФ РФ в июле 2018 года. Ожидается, что второй корабль этого типа - "Адмирал Касатонов" - будет введен в строй до конца 2019 года.