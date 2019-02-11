На 29-м году жизни погиб рэпер Cadet

28-летний британский музыкант Блейн Джонсон, выступавший как Cadet, погиб в автомобильной аварии, в которой пострадали еще пять человек.

Как передает CNN, ДТП произошло рано утром в субботу, 9 февраля, в Стаффордшире, когда такси, в котором рэпер ехал на свой концерт, столкнулось с фургоном в деревне Бетли.

Cadet погиб на месте. Пятеро участников автокатастрофы получили травмы разной степени тяжести. Водители обеих машин все еще в больнице. Трое остальных - друзья рэпера - выписаны, рассказал представитель полиции графства.

Добавив, что в органах заняты изучением всех обстоятельств ЧП и ищут свидетелей.

#Update We can confirm that the man who sadly lost his life in a road traffic collision in Betley this morning was Blaine Johnson, known as Cadet. He was aged 28 and from London. Our Serious Collision Investigation Unit continue to investigate. https://t.co/f9nb5QIl4G pic.twitter.com/GZJHBeihdZ — Staffordshire Police (@StaffsPolice) 9 февраля 2019 г.

Известно, в частности, что ДПТ могло произойти по вине водителя такси рэпера, который не справился с управлением.

Впервые Cadet заявил о себе в середине нулевых, выступая с лондонским грайм-дуэтом Krept And Konan, где Krept- кузен Джонсона. Cольную карьеру исполнитель начал в 2015 году. Прошлогодний сингл Джонсона Advice вошел в британский топ-40, добравшись в нем до 27-го места.