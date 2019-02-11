Приложение для вызова такси-беспилотника разрабатывают в России

Об этом сообщил РИА Новости представитель группы Ярослав Федосеев.
Как следует из его слов, виртуальный водитель сможет поддерживать диалог практически на любые темы. "Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру", - сказал Федосеев.
Предполагается, что цена поездки на беспилотном такси будет на 25% ниже, чем на обычном автомобиле. Услуга виртуального водителя при этом будет бесплатной. Данные клиентов будут храниться и обрабатываться в специальном едином агрегаторе. Теперь предстоят переговоры с компаниями, которые намерены использовать в своей деятельности такси-беспилотники.
Официальный эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на российские дороги должен начаться в марте 2019 года в Москве и Татарстане. К нему будут допущены только те компании, которые смогут застраховать каждый беспилотный автомобиль на 10 млн рублей.