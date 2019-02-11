Приложение для вызова такси-беспилотника разрабатывают в России

Рабочая группа "Автонет" Национальной технологической инициативы (НТИ) разрабатывает приложение для вызова беспилотных такси.

Об этом сообщил РИА Новости представитель группы Ярослав Федосеев.

Как следует из его слов, виртуальный водитель сможет поддерживать диалог практически на любые темы. "Пользователь сможет авторизоваться в специальное приложение через социальные сети и поделиться своими данными. Тогда "виртуальный таксист" будет знать увлечения, посещения мест, сможет даже философствовать, говорить о футболе, литературе и обсуждать только те темы, которые интересны пассажиру", - сказал Федосеев.

Предполагается, что цена поездки на беспилотном такси будет на 25% ниже, чем на обычном автомобиле. Услуга виртуального водителя при этом будет бесплатной. Данные клиентов будут храниться и обрабатываться в специальном едином агрегаторе. Теперь предстоят переговоры с компаниями, которые намерены использовать в своей деятельности такси-беспилотники.

Официальный эксперимент по допуску беспилотных автомобилей на российские дороги должен начаться в марте 2019 года в Москве и Татарстане. К нему будут допущены только те компании, которые смогут застраховать каждый беспилотный автомобиль на 10 млн рублей.