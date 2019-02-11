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11.02.2019 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми хакера обвинили в хищении денег клиентов интернет-магазина

Текст: Алексей Трапезников

В Перми судом признан виновным в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации) житель краевой столицы.

Дело сибирского "хакера", исправившего оценки, снова направили в суд

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, хакер получал доступ к аккаунтам пользователей популярного интернет-магазина, на личных счетах которых имелись денежные средства, и модифицировал их данные. В результате владелец аккаунта даже не подозревал, что от его имени происходит закупка товаров, а доставляются посылки на другой адрес.

Среди пострадавших от действий хакера оказались жители Ярославля, Назрани, Реутова, Москвы и Московской области, Южно-Сахалинска, Вологды, Северодвинска, Екатеринбурга и Якутска. Несмотря на то, что злоумышленник постоянно менял имена и пытался замаскировать свою деятельность в сети, сотрудникам полиции удалось установить его личность и местонахождение.

На этапе предварительного следствия пермяк раскаялся в содеянном, полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб потерпевшим. Суд оштрафовал его на 200 тысяч рублей, а также конфисковал ноутбук, который использовался для совершения преступлений.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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