В Новосибирской области умер мастер детективов Михаил Черненок

В Тогучинском районе Новосибирской области в воскресенье не стало советского и российского писателя детективного жанра, лауреата Всесоюзного литературного конкурса МВД СССР и Союза писателей СССР Михаила Черненка. Ему было 87 лет.

- К нашему большому сожалению, это так. Новосибирская государственная областная научная библиотека скорбит вместе с родными и близкими, - сказала "РГ" представитель библиотеки Ирина Паина.

Похороны писателя пройдут в среду, 13 февраля. Прощание состоится в Тогучинском культурно-досуговом центре.

Михаил Яковлевич Черненок родился в 1931 году в селе Высокая Грива. После окончания Новосибирского речного техникума (ныне Новосибирскоe командноe речноe училищe имени С. И. Дежнева) работал в судоходной инспекции на реках Обского бассейна и старшим диспетчером пассажирского флота Томского районного управления Западно-Сибирского речного пароходства.

Как рассказали в НГОНБ, писатель начинал с газетных публикаций - фотографий, небольших очерков и зарисовок о речниках, был автором и соавтором книг в помощь судоводителю-любителю, издававшихся несколько раз в Москве. С 1969 года занимался журналистикой: сначала в тогучинской районной газете, затем в отделе прозы журнала "Сибирские огни".

- Произведения Михаила Яковлевича массовыми тиражами издавались как у нас в стране, так и за границей: в Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии, США, Испании и Финляндии. Все, о чем писал Михаил Черненок, происходило в жизни, у его персонажей есть реальные прототипы, - поделилась Ирина Паина.