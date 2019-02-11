Назван срок поставки первой партии улучшенных "Ночных охотников"

Российские военные получат первую партию модернизированных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" в конце апреля. Машины прошли доработку с учетом опыта боевого применения в Сирии.

Первые две машины должны были поступить в армейскую авиацию до конца 2018 года, но сроки поставок были изменены.

"В силу того, что это опытная партия, передачу перенесли на конец апреля текущего года", - сказал ТАСС гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Технические характеристики нового Ми-28НМ пока не раскрываются, но как заявил на форуме "Армия-2018" замминистра обороны РФ Юрий Борисов, облик модернизированного вертолета в значительной степени отличается от базовой версии.

За счет изменения эргономики кабины и установки дублирующей системы управления вертолетом в отсеке летчика-оператора улучшена функциональность боевой машины.

Кроме того, у Ми-28НМ модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельная система. Машина оснащена новой радиолокационной станцией Н025, позволяющей вести круговой обзор, а также новой системой радиоэлектронной борьбы и аппаратурой связи с беспилотными летательными аппаратами.

Справка "РГ"

Экипаж Ми-28НМ - два человека. Боевой вертолет вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения "Атака-В" и "Стрелец", подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет калибра 80 мм и 130 мм. Собирают вертолеты в Ростове-на-Дону.