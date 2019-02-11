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Рубрика: В мире

Саакашвили рассказал о своем возвращении в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пока не видит предпосылок для своего возвращения на родину. Такое заявление он сделал во время встречи с эмигрантами в бельгийском Льеже.

Саакашвили рассказал, что его часто спрашивают, когда он приедет в Грузию. "Ответ очень прост: конечно же, мы поедем в Грузию", - заявил политик. Однако, по его мнению, сейчас неподходящая ситуация для этого. "Но мы должны в ближайшие недели и месяцы подготовить ее. Невозможно смотреть издалека, как уничтожается твоя страна", - цитирует РИА Новости.

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В ходе выступления Саакашвили также рассказал, какие изменения необходимы Грузии. По его мнению, важно вернуть в страну до 1,5 миллиона сограждан, а также дать грузинское гражданство всем, кто родился в Грузии и является по происхождению грузином.

Ранее Саакашвили заявил, что вернется на родину и "сменит руководство страны мирным путем". Сделать это он готов, если активная часть Грузии и оппозиция обеспечат ему 72-часовое свободное передвижение в стране.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел. Его, в частности, обвиняют в растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.

В мире экс-СССР Грузия Михаил Саакашвили
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