"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино

Пожар в телецентре "Останкино" на северо-востоке Москвы никак не отразился на работе учреждения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС столицы, эвакуация в связи с пожаром не проводилась. Учреждение по-прежнему работает в обычном режиме. Вещание также продолжается. В частности, на Первом канале, как и запланировано, идет популярное шоу "Пусть говорят".

Ранее "РГ" сообщала о пожаре в подвале телецентра на улице Академика Королева, 12. Небольшое возгорание на площади 5 квадратных метров удалось потушить буквально за полчаса.