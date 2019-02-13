В Москве убит режиссер Илья Тихонович

На севере Москвы убит режиссер короткометражных фильмов Илья Тихонович, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Преступление было совершено на бытовой почве, считают следователи.

В пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что конфликт с убийством произошел в квартире одного из домов на улице Черняховского. При этом в ведомстве не назвали фамилии потерпевшего. По предварительным данным, минувшей ночью хозяин квартиры выпивал вместе со своим 39-летним приятелем. Произошла ссора, и подозреваемый схватился за нож. Потерпевший погиб от множественных колотых ран.

Предполагаемый убийца задержан, против него возбуждено уголовное дело. Вскоре мужчина предстанет перед судом: СК настаивает на аресте фигуранта.