В Подмосковье мужчина расстрелял полицейскую собаку

В Московской области мужчина застрелил служебную собаку, с которой гуляла женщина-кинолог.

Инцидент получил широкую огласку в соцсетях. В одном из популярных пабликов "ВКонтакте" сообщалось, что стрельбу открыл один из дачников в Чеховском районе. Мужчина вышел со своего участка и начал стрелять. По одной из версий, стрелял он якобы по лисам, но попал в собаку. Животное скончалось. Кинолог получила тяжелую психологическую травму.

В пресс-службе ГУ МВД области корреспонденту "РГ" сообщили, что заявление об этом происшествии поступило в дежурную часть УВД Чехова. Полицейские задержали предполагаемого стрелка. По этому факту проводится проверка.