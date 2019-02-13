Прокуратура проверит школу Владивостока, где умер ребенок

Прокуратура Приморского края проверит, как в школе Владивостока, где во время урока скончался шестиклассник, соблюдается законодательство об охране здоровья несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Елену Телегину.

Напомним, по предварительным данным, школьник умер от внезапной остановки сердца. Мальчик потерял сознание на уроке рисования. Первым на помощь ученику прибыл врач закрепленной за школой больницы.

Через 20 минут к учебному заведению подъехали сотрудники скорой помощи, которые пытались реанимировать ребенка в течение 1,5 часа.

По факту смерти школьника назначены экспертизы. Обстоятельства несчастного случая выясняются.