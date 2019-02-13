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13.02.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутске десятки домов остались без отопления в 35-градусный мороз

Текст: Владимир Таюрский (Якутск)

В Якутске в среду вечером 44 частных дома остались без газа и, следовательно, без отопления из-за перебитого газопровода.

В пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики Якутии сообщили, что авария произошла по вине электриков. Работники энергоремонтной компании в ходе земляных работ, проводимых без согласования, пробурили газопровод среднего давления диаметром 76 миллиметров. В результате без подачи топлива оказались газораспределительные пункты, питающие две котельные и 44 частных дома.

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Сейчас в городе стоит 35-градусный мороз. На месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы для спасения жилого фонда от замерзания. Сотрудники управления газораспределительных сетей обратились к владельцам оказавшихся без отопления домов срочно подойти к своим жилищам. Без их присутствия запустить газ невозможно.

Республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям поручила региональному министерству ЖКХ провести служебное расследование по установлению виновных для привлечения к ответственности.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск Перезимовать
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