В пермской колонии попытались передать наркотики в резинке от штанов

В исправительной колонии №4, расположенной в городе Ныроб Пермского края, пресечена попытка доставки наркотиков на территорию режимного учреждения.

Как пояснили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Пермскому краю, при досмотре передачи, поступившей на имя одного из осужденных, внимание служебной собаки привлекла бельевая резинка спортивных штанов. Чутье питомца не обмануло - резинка оказалась пропитана наркотическим веществом.

В настоящее время гражданин, пытавшийся передать посылку, задержан сотрудниками полиции. На него заведено уголовное дело.