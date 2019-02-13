В поселке Иркутской области веден режим ЧС из-за подтоплений

В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о подтоплении 16 приусадебных участков в поселке Култук Слюдянского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Как выяснилось, реки Медлянка и Тингачиха, впадающие в Байкал, промерзли в устье до самого дна, и вода вышла на поверхность, подтопив низину. Обе реки небольшие, шириной не более двух метров, глубиной около 50 сантиметров, однако в русле Тингачихи подтоплены 5 участков, а в русле Медлянки - 11. В домах на подтопленной территории живут 63 человека, из них 21 ребенок.

На месте работает оперативная группа Слюдянского пожарно-спасательного гарнизона. Задействовано 15 человек, 8 единиц техники. Русла рек отсыпаются щебнем, одновременно пилится лед.

Экстренно проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Слюдянского района, принято решение о введении режима ЧС с целью дополнительного привлечения финансовых средств из резервного фонда для проведения водоотводных работ.

В настоящее время угрозы жизнедеятельности населения нет, подтопленных домов нет. Эвакуация не требуется. Тем не менее, пункт временного размещения, рассчитанный на 2675 мест, приведен в полную готовность.