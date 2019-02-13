На Ставрополье от угарного газа погибли пять человек

В селе Новомихайловском Красногвардейского района Ставропольского края пять человек скончались от отравления угарным газом в частном доме.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, правоохранители уже начали проверка по факту случившегося.

"В одном из домовладений в селе Новомихайловском Красногвардейского района от отравления угарным газом скончались находившиеся в нем пять человек, среди которых находится мальчик 2010 года рождения", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте СУ СКР по Ставрополью.

По данным следователей, газ попал в дом из-за нарушений в эксплуатации оборудования. Есть вероятность, что оно было установлено самостоятельно, без обращения к специалистам, как этого требует закон.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, специалисты осматривают дом и проводят экспертизы.