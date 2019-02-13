РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов

Ежегодный взнос РФ в бюджет ООН составил 148,4 миллиона долларов. Такие данные обнародовало постпредство России при ООН 13 февраля.

В том числе эти средства пойдут и на поддержание деятельности миротворческих миссий ООН в Демократической республике Конго, Мали, Ливане и других странах, на обеспечение Смешанной операции Африканского союза и ООН в суданском Дарфуре, для Временных сил ООН в Ливане, в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Кроме того, из этих средств какая-то часть пойдет в Отделение ООН в Сомали, в Миссию ООН в Южном Судане, Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, Силам ООН по наблюдению за разъединением, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, а также Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

Размер взноса в ООН каждого государства-участника составляет определенный процент ВВП страны. Так, для РФ в 2018 году это 3,088 процента, для США - 22 процента, это максимальный размер взноса. Сколько процентов должна внести та или иная страна, вычисляется исходя из платежеспособности государства, дохода на душу населения.