Новости

Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
Москва и Минск подписали дорожную карту по поставкам продукции 19:48
МИД: Лондон стремится помешать нормализации отношений ЕС и России после Brexit 19:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 21:52
Рубрика: Власть

РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов

Текст: Константин Волков

Ежегодный взнос РФ в бюджет ООН составил 148,4 миллиона долларов. Такие данные обнародовало постпредство России при ООН 13 февраля.

Суд ООН одобрил иск Ирана к США

В том числе эти средства пойдут и на поддержание деятельности миротворческих миссий ООН в Демократической республике Конго, Мали, Ливане и других странах, на обеспечение Смешанной операции Африканского союза и ООН в суданском Дарфуре, для Временных сил ООН в Ливане, в спорном районе Абьей на границе Судана и Южного Судана. Кроме того, из этих средств какая-то часть пойдет в Отделение ООН в Сомали, в Миссию ООН в Южном Судане, Миссии ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити, Силам ООН по наблюдению за разъединением, Миссии ООН по делам временной администрации в Косово, а также Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.

Размер взноса в ООН каждого государства-участника составляет определенный процент ВВП страны. Так, для РФ в 2018 году это 3,088 процента, для США - 22 процента, это максимальный размер взноса. Сколько процентов должна внести та или иная страна, вычисляется исходя из платежеспособности государства, дохода на душу населения.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных