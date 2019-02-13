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Рубрика: Общество

Точка и зрение

Студентка ВШЭ адаптировала шрифт Брайля для древнерусских текстов
Текст: Андрей Васянин
Фото: Константин Завражин
Российская газета - Неделя № 33(7791)
В русском языке Оксана Осадчая разбиралась с 4 лет - ей тогда купили трафарет, выпуклые буквы в алфавитном порядке, и вечерами она с мамой учила гласные и согласные, разбираясь в твердости и мягкости. Потом ей было интересно, держась за руку сестры, обводить буквы в прописях: Оксана была уверена, что тоже будет писать ручкой в тетради, но не понимала, как это читать. Только в школе она положила руку на лист Брайля.

Оксана была первой брайлисткой в Набережных Челнах, которая пошла на региональную олимпиаду по русскому языку в 7-м классе. Одно из заданий - перевести древнерусский текст на современный язык - показалось ей безумно интересным, но, когда текст зачитывал кто-то из преподавателей, на слух было сложно распознать некоторые слова, а потом и выполнить задание.

- Мне хотелось самой понять, почему это читается так, а не иначе, - говорит Оксана. - У меня это с детства: когда я вижу, что что-то неудобное и недоступное, мне сразу хочется сделать это доступным и удобным.

Тогда ей и подумалось о том, что хорошо бы приспособить систему Брайля для древнерусских текстов. В тот момент она знала только, как по Брайлю до реформы орфографии писался "ять"...

- От нежеке ко завиду чемоу не восолеши чето ти есемо водала ковати, - читает Оксана, водя пальцами по "берестяной грамоте", рельефной копии древнерусского текста, и поясняет - это письмо новгородчанки Нежки, ее знакомый Завид не присылает то, что она ему дала выковать.

Такие письма - часть корпуса древнерусских текстов, входящих в магистерский диплом Оксаны.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В Школу филологии ВШЭ она шла с ясно сформулированной для себя задачей - адаптировать шрифт Брайля для записи древнерусских текстов. И на первом же семинаре по словесности допетровской Руси сообщила об этом профессору Алексею Гиппиусу, исследователю новгородских берестяных грамот и одному из ведущих текстологов древнерусской литературы. Профессора идея заинтересовала - и он стал научным руководителем Оксаны.

Буква шрифта Брайля - это комбинация точек в рамках одного квадратика, а студентка и ее научный руководитель предложили эти рамки сломать, и использовать два квадрата. Просто некоторые "старые" русские буквы, невыразимые буквами современного Брайля (ять, фита, большой и малый "юсы" и др.), было возможно отобразить лишь комбинацией нескольких современных букв, с которой "древние" звуки совпадают по звучанию. Или для их точного воспроизведения требовался вписанный в соседней клетке технический значок, вроде слэша или нижнего подчеркивания, смягчающий или усиливающий звучание.

"Брайлист" и специалист по древним текстам работали в тандеме, один давал идеи - другой мог тут же сказать, удобно это или нет. Главным было избежать сиюминутных решений, не просто придумать случайные значки для некоторых букв, как уже было сделано в дореволюционных брайлевских изданиях, а соблюсти все мелочи, создать целостную и последовательную универсальную систему. В которую можно было бы перевести древние тексты с минимальной потерей информации.

Как помочь незрячим увидеть мир

"Когда вы туда входите, захватывает дух! Там ты ходишь в полной темноте, а в разных комнатах создана точная обстановка из обычной жизни. Есть квартира, улица, рынок, сад. Самое крутое - настоящее кафе! Заказываешь еду в темноте, тебе ее готовят и приносят, и ешь ее ты тоже в темноте..." - рассказывает Алиса, побывавшая в квест-проекте "Мир на ощупь".

Мир на ощупь

Это, конечно, не комната ужасов. Это - кусочек мира, в котором живут незрячие люди. Полтора часа, проведенные здесь, помогают прикоснуться к этому трудному миру, почувствовать этих людей. Пока попасть на такую экскурсию можно в трех городах - Санкт-Петербурге, Сочи, Симферополе. Но, как сообщили "РГ" в Минтруде России, организовать что-то подобное предложено всем регионам. С одной стороны, "воспитательный" момент для здоровых. С другой - реальная интересная работа для слепых, ведь все экскурсоводы здесь незрячие.

Фото: iStock
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Кстати, проект многоплановый: тут можно освоить шрифт Брайля. Сюда приглашают работодателей, предлагая им вникнуть в проблему и подумать на тему трудоустройства слепых. Государство по-прежнему обязано обеспечить их реабилитацию. С развитием техники, цифровых технологий эти возможности стали намного шире. Правда, при одном условии: сам человек должен стремиться освоить новую технику.

Научи меня читать

В Краснодаре в Доме культуры ВОС с 1954 года работает библиотека для слепых им. Чехова. Филиалы есть по всей Кубани. Фонд библиотеки - более 150 тысяч экземпляров. Люди работают здесь удивительные: сотрудники сами печатают книги на брайлевском принтере. Причем заказать инвалид может все что угодно: вплоть до инструкции, как, например, пользоваться скороваркой.

- В прошлом году Русское географическое общество дало нам в пользование замечательный 15-томник "Путешествия по России", - рассказала "РГ" директор библиотеки Маргарита Карташева. - Мы его переводим в электронный формат. Работа кропотливая, но нам так хотелось, чтобы наши читатели могли сами насладиться прекрасной серией. Брайлевский способ чтения освоить непросто, но у нас этому учит отдельный сотрудник - Екатерина Смык.

С возрастом подушечки пальцев теряют свою чувствительность, читать становится тяжелее. Но выручают аудиокниги. Их тоже записывают сами сотрудники или приглашают артистов.

Есть тут и проект "Молодежка", позволяющий молодым людям знакомиться, находить друзей и даже вторую половинку.

В Самаре, где тоже работает одна из старейших в стране библиотек для слепых (с 1925 года!), своя "фишка": здесь создают рельефно-графические пособия и авторские тактильные книги. С помощью автообзвона слепых приглашают на фестивали и выставки. Благодаря тифлокомментариям незрячие впервые смогли "посмотреть" в местном театре спектакль. Тифлокомментатор, кстати, свой, местный, на учебу в Москву его отправляла тоже библиотека.

- У слепых людей свой собственный мир и свое сообщество, - рассказала "РГ" директор библиотеки Валентина Тюгашова. - Наши сотрудники помогают недавно потерявшим зрение осваивать и систему Брайля, и компьютер, и сенсорный телефон.

Ну и гаджеты

Сайт, с которым сотрудничает библиотека Чехова - av3715.ru/library - там огромное количество книг. Порядок таков: сотрудники регистрируют вновь пришедших, те получают доступ к сайту и скачивают книги.

Кроме того, в библиотеку каждую неделю приходит программист. Он помогает инвалидам установить приложение, отремонтировать технику, "перепрошить" телефон.

Жизнь - это игра, в которой ты всегда можешь испытать себя

"Универсальный мобильный помощник" - это еще один всероссийский проект, цель которого - повысить самостоятельность инвалидов. В Комсомольске-на-Амуре в местном отделении Общества слепых до марта работает школа "Мир на ладони", где учат пользоваться преимуществами смартфонов. "Думаю, до весны школа охватит 25-30 человек", - рассказала куратор проекта Ольга Стукалова. - Смартфон для незрячих - это окно в мир. Благодаря ему у меня появился навигатор с подсказками, где я иду, мимо чего. В автобусе он называет следующую остановку. Мобильные приложения умеют распознавать номинал денежных купюр, тексты, предметы. И даже картинки, которыми незрячие тоже любят обмениваться в мессенджерах.

В начале весны в Комсомольске-на-Амуре определят лучшего незрячего пользователя смартфона, который поедет на всероссийские соревнования в Нижний Новгород.

Бог в помощь

В Саратове тактильные книги для слепых детей делают прихожане Покровского храма. Книжки эти удивительные. Вот, например, сказка "Гуси-лебеди".Слева - текст, сделанный шрифтом Брайля, справа - иллюстрация: по небу летят сказочные гуси. Гуси и впрямь волшебные, они покрыты натуральными птичьими перьями. Внизу на земле растет пушистая трава, тоже как настоящая. А на следующей страничке объемная печка из глины, которую можно всю ощупать и даже вытащить пальцами печную заслонку.

Фото: istockphoto.com
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По словам замдиректора школы-интерната Ларисы Емелиной, сейчас в этом учебном заведении самое большое собрание тактильных книг в стране.

- За все годы волонтеров, которые нам помогали, было, наверное, не меньше сотни, постоянно работают человек десять - пятнадцать, книжки делаем в свободное от основной работы время, - рассказывает координатор проекта Ольга Сигарева. - Некоторые волонтеры не только делают книги, но еще и постоянно занимаются с детьми.

А мы "Российскую газету" читаем

Иркутская областная библиотека для слепых - гораздо больше, чем библиотека. "Тут мы и спортом занимаемся, и рукодельничаем, и песни поем", - рассказали ее читатели. В дополнение к этому - работает "Газетное кафе": тут читают самые острые публикации, часто из "РГ". "Кино на равных" - показ фильмов с обсуждениями.Вся информация о мероприятиях имеется на сайте библиотеки.

- Мы стараемся создать для людей с ослабленным зрением особое социокультурное пространство, позволяющее им жить насыщенно и интересно, - пояснила директор библиотеки Валентина Лаптева, -помогаем им адаптироваться в мире для зрячих - современные технологии это вполне позволяют.

Компетентно

На какую помощь государства может рассчитывать человек, потерявший зрение? Этот вопрос "РГ" адресовала Министерству труда и социальной защиты РФ. Как и все инвалиды, незрячие люди имеют право на:

  • Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), они ежегодно индексируются с 1 февраля исходя из роста потребительских цен за предыдущий год.
  • Бесплатные лекарства и медицинские изделия (по назначению врача). Дети-инвалиды также получают бесплатное лечебное питание.
  • Путевки в санаторий, включая бесплатный проезд (автобусы, железнодорожные билеты) до курорта и обратно.
  • Компенсацию 50 процентов расходов на оплату жилья и коммунальных услуг (в пределах социальной нормы жилплощади).
  • Необходимые средства реабилитации (должны быть указаны в Индивидуальной программе реабилитации).
    Для людей с нарушениями зрения это:
    - устройства для коррекции слабовидения (электронный видеоувеличитель, разнообразные лупы);
    - устройства для чтения "говорящих" книг;
    - термометры и тонометры с речевым выходом.
  • Инвалиды по зрению могут получить собаку-проводника со снаряжением и денежную сумму на содержание питомца и помощь ветеринара.
  • Инвалиды, имеющие одновременно нарушения слуха и зрения, обеспечиваются особым брайлевским дисплеем, услугами по тифлосурдопереводу от 84 до 240 часов в зависимости от степени инвалидности.
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