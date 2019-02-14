Александр Головин начал тренировки по индивидуальной программе

Полузащитник "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Головин получил травму в матче 24-го тура французской Лиги 1 против "Монпелье", который завершился вничью 2:2, игра состоялась 10 февраля. Позже у футболиста была диагностирована микротрещина лодыжки, а также ушиб. Когда Александр сможет вернуться к тренировкам без ограничений, пока не сообщается.

Игрок сборной России перешел в "Монако" из ЦСКА минувшим летом, подписав пятилетний контракт. Буквально на первой же тренировке он получил травму и был вынужден пропустить старт чемпионата Франции. Позже он еще несколько раз травмировался, счет своим голам за "монегасков" он открыл лишь 29 января в кубковой игре против "Генгама", которую его команда в итоге проиграла в серии пенальти.