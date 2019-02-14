Американскую экс-разведчицу обвинили в шпионаже на Иран

Бывшую сотрудницу американской контрразведки Монику Уитт, которая несла службу более десяти лет, обвинили в передаче властям Ирана данных, касающихся национальной обороны США. Также она пыталась связаться с представителями WikiLeaks.

Уитт оказала Ирану помощь в противодействии внешней разведке со стороны Соединенных Штатов, раскрывая разведывательные данные, передает ТАСС. Кроме того, экс-разведчица открыла личность одного из американских агентов.

У военнослужащей был доступ к секретной информации, разглашение которой "может нанести серьезный вред" США.

В США был выдан ордер на арест 39-летней Уитт, которая в 2013 году бежала в Иран по идеологическим соображениям.