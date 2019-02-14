Более 20 неоператорских сервисов запустила Tele2 в 2018 году

Для мобильных операторов розничная сеть является одним из ключевых каналов продаж, и ее диверсификация позволяет повысить рентабельность бизнеса. Среди "большой четверки" розничная сеть Tele2 на 100% построена по модели франчайзинга, и то, что изначально аналитики и конкуренты называли слабыми местами, оператор сумел преобразовать в плюсы.

По итогам 2018 года общая сервисная выручка в столичной рознице оператора сравнялась с доходами от продаж смартфонов, а выручка от неоператорских услуг в три раза превысила средства, вырученные от продажи аксессуаров за аналогичный период. Наиболее прибыльными и востребованными стали финансовые сервисы. Их доля в сервисной выручке составила 92,6%.

Сегодня розничная сеть молодого оператора насчитывает свыше 450 салонов в Москве и Московской области, клиенты там могут совершить любые операции со своим номером, пополнить баланс, приобрести новый смартфон или аксессуар к нему. В минувшем году Tele2 запустила в своих монобрендовых салонах свыше 20 неоператорских сервисов, востребованность и темпы роста которых многих удивили.

Посетители в салонах Tele2 могут воспользоваться услугами погашения кредитов, пополнения банковских карт и электронных кошельков, делать переводы по России и за границу. Кроме того, в фирменных магазинах клиентам также доступны такие сервисы, как покупка билетов и страхование техники.

Самыми быстрорастущими неоператорскими услугами стали погашение кредитов и покупка авиа- и ж\д билетов. Относительно прошлого года ежемесячная выручка от продажи этих сервисов увеличилась на 200% и 100% соответственно.

"Московская розничная сеть Tele2 продолжает расширять набор сервисных услуг в салонах мобильной связи. Только за 2018 год в наших монобрендах появилось более 20 новых сервисов, - рассказал Антон Кондратов, коммерческий директор "Tele2 Москва". - Это продиктовано актуальным запросом потребителей на нетелекомовские услуги, а также стратегией компании по удержанию лучшего в отрасли NPS. При росте трафика в салонах Tele2 мы сохраняем высокий уровень удовлетворенности клиентов, что подтверждает нашу успешность в качественном развитии дистрибуции. Помимо этого, розничная сеть Tele2 остается ключевым каналом привлечения новых абонентов".