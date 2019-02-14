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14 февраля 2019 г.

Постановление правительства Республики Бурятия от 12 февраля 2019 года № 50 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Бурятия за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 12 февраля 2019 г.
Опубликован 14 февраля 2019 г.

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 25.12.1997 № 634-I "О прожиточном минимуме в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Республике Бурятия по ценам за IV квартал 2018 года в расчете на душу населения - 10395 руб., для трудоспособного населения - 10815 руб., пенсионеров - 8263 руб., детей - 10799 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правительства Республики Бурятия А.Цыденов

 

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