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14 февраля 2019 г.

Постановление губернатора Челябинской области от 14 февраля 2019 года № 32 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области в IV квартале 2018 года"

Дата подписания 14 февраля 2019 г.
Опубликован 14 февраля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", законами Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" и "О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области в IV квартале 2018 года:

в расчете на душу населения - 9330 рублей;

по основным социально-демографическим группам населения, в том числе:

для трудоспособного населения - 10002 рубля;

для пенсионеров - 7758 рублей;

для детей - 9551 рубль.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области Е.В.Редин

 

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