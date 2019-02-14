Чижов зафиксировал активизацию отношений России и ЕС

Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном состоянии, но постепенно диалог активизируется, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"У нас идет политический диалог. Непросто, но идет. Могу сказать, что на ближайших неделях планируется ряд контактов", - цитирует РИА Новости Чижова. Постпред РФ пояснил, что в марте готовятся очередные консультации политдиректоров на уровне заместителей руководителей МИД России и Европейской внешнеполитической службы. На встрече предполагается наличие широкого набора тем, однако пока конкретно что-то сказать затруднительно.

Кроме того, российский представитель выразил уверенность, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, несмотря на перспективы вступления в силу поправок к Газовой директиве ЕС. "Могут быть разные варианты. Но газопровод построен будет, можете не сомневаться", - подчеркнул Владимир Чижов.

Постпред РФ также информировал, что Москва обсуждает с Евросоюзом возможность присоединиться в будущем к механизму торговли и расчетов с Ираном в обход санкций США. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совместной комиссии по дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, которая должна состояться в начале марта. Однако конкретная дата пока не определена, заметил Чижов.