Что делать при пневмонии

Пневмония - серьезное заболевание, чреватое при худшем сценарии развития событий летальным исходом, напоминают медики. Актуальность проблемы в том, что зачастую она развивается на фоне гриппа, который является довольно распространенным явлением.

В связи с этим терапевт высшей категории Сергей Гусаренко рассказал, как восстановиться после этой непростой болезни и по максимуму минимизировать негативные последствия (т.к. после заболевания могут развиваться некоторые отсроченные осложнения). Его слова цитирует aif.ru.

Гусаренко напомнил, что в 10% случаев заболевание провоцирует вирусная инфекция. Обычно пневмония проявляется на 3-4 сутки после заражения. Среди возможных осложнений выделяют плеврит, абсцесс легких, ателектаз легких, миокардит, менингит, дыхательная недостаточность и сепсис. Многие из них могут закончиться летальным исходом. Восстановление же после болезни бывает продолжительным, вплоть до месяца и больше. Переболевшего могут беспокоить слабость, быстрая утомляемость, кашель, дисбактериоз.

"Сколько раз и с какой периодичностью проводить обследования в период восстановления, определяет лечащий врач", - заявил Гусаренко. Сам комплекс реабилитационных мероприятий включает в себя дыхательную гимнастику, физические упражнения и ингаляции. Важно также для ускорения процесса правильно питаться и укреплять иммунитет.

Однако лучше всего это заболевание вовсе избежать, чем с трудом лечиться и восстанавливаться. Поэтому врачи советуют проводить профилактические мероприятия, среди которых дыхательная гимнастика, укрепление иммунитета, проведение вакцинации от возможных провоцирующих пневмонию заболеваний, например, гриппа, проветривание помещения и прогулки на свежем воздухе. Важно также отказаться от вредных привычек. Главное, подчеркивает Гусаренко, не переносить грипп и пневмонию на ногах, так как это увеличивает вероятность негативных последствий для организма.