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14 февраля 2019 г.

Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 13 февраля 2019 года № 23 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 13 февраля 2019 г.
Опубликован 14 февраля 2019 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике за IV квартал 2018 года в размере 8657 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 9193 рублей, для пенсионеров - 7099 рублей, для детей - 8639 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики И.Моторин

 

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