Епископа канонической УПЦ не пустили на Украину

В украинском аэропорту Борисполь задержан наместник Десятинного монастыря канонической УПЦ, архимандрит Гедеон. Местные пограничники намерены депортировать священнослужителя.

По некоторым данным, Гедеон был лишен украинского гражданства, передает портал strana.ua. Известно, что он возвращался из США, где выступил перед местными парламентариями. Архимандрит рассказал американским законодателям о существующих на Украине нарушениях прав верующих и дискриминации канонической церкви.

Некоторое время спустя Гедеону понадобилась медицинская помощь. На место прибыла бригада врачей.