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14.02.2019,  
20:05
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Хуситы показали уничтожение бронетехники американского производства

Хуситы продемонстрировали, как уничтожают захваченные в ходе рейда в саудовскую провинцию Наджран трофеи.

Судя по видео, им достались три бронемашины семейства LAV, принадлежавшие механизированной бригаде королевской национальной гвардии.

Первым был подорван LAV-25: башня с 25-мм автоматической пушкой отлетела на несколько метров. В корпусе этой колесной БМП начался сильный пожар.

Фото: Пресс-службы АО "НПК "Техмаш"
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Следующей жертвой стал LAV Bison. Повстанцы не поскупились и, что называется, от души начинили ее взрывчаткой. В результате бронемашина разлетелась на части. А над обломками устремилось в небо большое черное грибовидное облако.

Затем был сожжен брошенный саудовцами пикап Toyota.

В конце ролика видна сгоревшая ремонтно-восстановительная машина LAV-R.

Ранее, в конце минувшей недели, в Сети также появилось видео, запечатлевшее поражение ПТУР среднего танка Т-34-85, принадлежавшего силам президента Хади.

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