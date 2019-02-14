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14.02.2019 18:58
Рубрика: Происшествия

Юрий Чайка обсудил в Словении совместную борьбу с преступностью

Текст: Иван Егоров
Генеральный прокурор России Юрий Чайка в четверг встретился в Любляне с президентом Словении Борутом Пахором, а также председателем Госсобрания Деяном Жиданом. Кроме того, он провел переговоры с руководством Генеральной прокуратуры и Минюста Словенской Республики.
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Как рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, Юрий Чайка на встрече с президентом Словении Борутом Пахором подчеркнул, что именно в этот день 27 лет назад Россия признала независимость Словении.

"Все это время отношения между двумя государствами продолжают оставаться теплыми и дружескими, основанными на принципах взаимного уважения и равенства", - сказал российский Генпрокурор. Он также высоко оценил заботливое отношение словенцев к памятникам исторических событий, связанных с гибелью русских солдат на территории Республики. Особенно значимым для Словении и России Чайка назвал участие в 2016 году Борута Пахора совместно с Владимиром Путиным в мемориальной церемонии к 100-летию возведения Русской часовни под перевалом Вршич. А также в открытии в Любляне памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На встрече с коллегами из Минюста и Генпрокуратуры Словении Юрий Чайка выразил твердую уверенность в том, что ни одно государство не способно в одиночку эффективно бороться с транснациональной преступностью и противостоять новым вызовам и угрозам. Успех на этом направлении, по его мнению, может быть достигнут только в результате объединения усилий, в том числе прокуратур различных государств. В качестве примера он привел действующее с 2012 году Соглашение о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой РФ и Генеральной прокуратурой Республики Словении.

Юрий Чайка также назвал конструктивным российско-словенское взаимодействие в вопросах выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам, которое идет по линии словенского Минюста. Кроме того, российские прокуроры подготовили проект соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой России и Министерством юстиции Словении, которое, как ожидается, будет подписано в Москве в ходе ответного визита. Как напомнил Чайка, подобные документы уже подписаны российской стороной с компетентными органами 70 государств мира.

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