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Экономика
14.02.2019 12:23
Текст: Александра Воздвиженская

Минэнерго ожидает подписания хартии о сотрудничестве ОПЕК+ в апреле

Хартия о сотрудничестве между 14 странами ОПЕК и 10 государствами, не входящими в картель, может быть подписана на встрече министров энергетики в апреле. О такой вероятности заявил министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В Кремле не подтвердили планы создать альянс с ОПЕК

Хартия между странами, участвующими в международном добровольном соглашении о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+), предполагает некую формализацию отношений 24 стран, но, как предполагается, возлагать на стороны какие-либо юридические обязательства не будет. Цель хартии - сделать долгосрочным сотрудничество нефтедобывающих государств, которые в течение последних двух лет успешно помогают рынку выйти на баланс спроса и предложения.

Во второй половине апреля ожидается плановая встреча министров ОПЕК+, на которой и могут решить, стоит ли менять условия сделки по регулированию добычи. Сейчас она предполагает, что с 1 января 2019 года в течение шести месяцев страны суммарно снижают добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровню октября прошлого года, из которых наибольшее сокращение, по традиции, пришлось на Саудовскую Аравию и Россию.