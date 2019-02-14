Названа причина смерти певца Сергея Захарова

Один из самых популярных советских певцов семидесятых Сергей Захаров скончался в возрасте 68 лет от сердечной недостаточности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

"Сергей Георгиевич скончался. Он умер от сердечной недостаточности", - сказал источник.

Время и место прощания с Захаровым пока по-прежнему не определены.

Сергей Захаров родился в семье военного в 1950 году в Николаевской области Украины. Затем отца перевели на космодром Байконур, где семья Захаровы прожили тринадцать лет.

Петь начал еще в пять, услышав по радио арию Мистера Икс из оперетты "Принцесса цирка". Служил в армии, где был ротным запевалой. В 1971-м был направлен в Москву, для поступления в музыкальное училище. Где проучился два года, не закончив.

Еще во время учебы стал солистом оркестра под управлением Леонида Утесова. Подрабатывал в ресторане "Арбат".

Как актер снялся в одной из главных ролей в музыкальной комедии Квинихидзе "Небесные ласточки", где говорит голосом Олега Басилашвили.

Супруга - Алла Захарова, дочь - Наталья, специалист в области организации театрального дела.

Жизни и творчеству Сергея Захарова посвящена книга Елена Ерофеевой-Литвинской "Сергей Захаров" (вышла 2009 году) и документальные фильмы "Сергей Захаров. Крутые повороты судьбы" (2010) и "Сергей Захаров. Я не жалею ни о чем" (2016).