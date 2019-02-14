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Рубрика: Русское оружие

Чужие радары в бою ослепнут

Новые ракеты обнулят работу РЛС
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Российские оборонщики разработали и запустили в серию достаточно оригинальные турбореактивные снаряды, предназначенные для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Самые "умные" противокорабельные ракеты теряют цель из виду, оставаясь видимыми для систем ПВО и ПРО наших кораблей.
АЗ-ТСР-47 впервые демонстрировался на форуме "Армия-2018". Снаряд внизу, боевая часть - слева на снимке. Фото: Пресс-службы АО "НПК "Техмаш" АЗ-ТСР-47 впервые демонстрировался на форуме "Армия-2018". Снаряд внизу, боевая часть - слева на снимке. Фото: Пресс-службы АО "НПК "Техмаш"
АЗ-ТСР-47 впервые демонстрировался на форуме "Армия-2018". Снаряд внизу, боевая часть - слева на снимке. Фото: Пресс-службы АО "НПК "Техмаш"
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Новый снаряд повышенного могущества АЗ-ТСР-47 создан конструкторами концерна "Техмаш". Он демонстрировался на военно-техническом форуме "Армия-2018". На следующей неделе его впервые покажут за рубежом - на крупнейшем международном военно-техническом салоне IDEX-2019, который будет проходить в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. "Снаряд обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ложных радиолокационных целей. Его пуск производится из корабельной пусковой установки ЗИФ-121 корабельного комплекса ПК-2", - отметил гендиректор "Техмаша" Владимир Лепин.

Как только защитные системы корабля - радио- и оптико-электронные - обнаруживают приближение ракет противника, в их направлении выстреливаются снаряды АЗ-ТСР-47. По ходу своего движения снаряд выпускает ложные радиолокационные цели, создавая облако из дипольных отражателей.

Снаряд АЗ-ТСР-47 выпускает ложные радиолокационные цели, создавая облако из дипольных отражателей

По своей эффективной поверхности рассеивания это облако соизмеримо с габаритами и тем отражением, которое создает защищаемый корабль. Происходит дезориентация радиолокационных головок самонаведения атакующей ракеты, в результате чего выдается новое целеуказание - и ракета уходит в пустоту. Помимо АЗ-ТСР-47 есть и снаряды, способные снижать эффективность не только ракет с радиолокационными головками самонаведения, но и с телевизионными, тепловизионными, лазерными. Вокруг корабля создается защитное облако, работающее против всех видов современного высокоточного оружия.

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