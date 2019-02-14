Пенс заявил о возможном росте числа военных США в Польше

Вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Варшава и Вашингтон обсуждают возможность расширения американского военного присутствия на территории Польши.

"Я везу назад президенту Трампу и нашим лидерам в министерстве обороны ваши твердые убеждения на этот счет", - сказал Пенс на встрече с главой Польши Анджеем Дудой.

Как рассказал полковник Джон Дауни, Польша является главным союзником США на восточном фланге, однако переговоры о дополнительном контингенте пока ведутся крайне осторожно. В настоящее время там размещены пять тысяч американских военнослужащих, передает ТАСС.

Напомним, США и Польша подписали контракт на поставку американских ракетных систем HIMARS стоимостью 414 миллионов долларов. Данные ракеты стоят на вооружении и американской армии.