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14.02.2019,  
13:43
Текст:  Майя Бирюкова

Пентагон потратит десятки миллионов на кибер-тренинги для солдат

30 миллионов долларов обойдется первая фаза проекта CyberWorx, направленного на подготовку американских военных в сфере кибербезопасности, сообщает Fifth Domain.

Эти средства пойдут на строительство учебных объектов при академии ВВС в штате Колорадо. В планах также строительство учебных полигонов. Пентагон озаботился поиском специалистов в сфере кибербезопасности - инструкторов и разработчиков тренингов.

Фото: Mr. Tad Browning, Lead Audiovisual Production Specialist, Test Documentation Team, U.S. Army Operational Test Command Public Affairs / wikimedia.org
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Такая активность - следствие политики администрации Трампа, объявившей о планах США быть более агрессивными в киберпространстве и требующей большего количества хакеров. Однако эти заявления упираются в нехватку кадров, которые занимаются подготовкой американских солдат. Прежде подготовка военных происходила во время тренировочных операций, но эта тактика показала свою неэффективность.

- Сейчас обучение не может воспроизвести все условия, в которых придется оказаться бойцам во условиях оспариваемого кибер-пространства, - подчеркнула Дженнифер МакАрдл из Центра стратегических и бюджетных оценок США.

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