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Песня Oxxxymiron'а прозвучит в сериале Netflix

Новости
    14.02.2019, 15:39
Текст:   Олег Усков
Кадр из сериала "Берлинская резидентура". Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала "Берлинская резидентура". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из сериала "Берлинская резидентура". Фото: kinopoisk.ru

Для одного из сериалов Netflix создатели шоу приобрели трек российского рэпера Oxxxymiron'a.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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О чем рэпер сообщил через Instagram, где и опубликовал фрагмент из "Берлинской резидентуры" (присутствует грубая русская лексика с сильным американским акцентом).

Речь там - о национальной организованной преступности, функционеры которой употребляют в заведении общепита водку из фужеров - "за здоровье!", далее погружаясь в красный автомобиль, на котором устраивают покатушки по полупустым улицам. Под конец не только сбивая пешехода, но и глумясь над жертвой.

Все это безобразие сопровождает композиция Oxxxymiron'a "Детектор лжи", записанная в 2012 году.

В комментариях пользователи отмечают, что для рэпера данное - серьезный карьерный шаг вверх. 

Oxxxymiron (Оксимирон, настоящее имя - Мирон Фёдоров) - 34-летний исполнитель, родившийся в Ленинграде. Первый студийный альбом выпустил в 2011-м. В ближайшее время ждем дебют Мирона в кино - в роли Митры, главного антагониста, в экранизации пелевинского "Ампира V".

"Берлинская резидентура" (Berlin Station) - сериал производства канала Epix, рассказывающий о работе берлинского отделения ЦРУ под прикрытием Посольства США. Премьера первого сезона шоу состоялась в 2016-м.

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