"Реал" обыграл "Аякс" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" на шаг приблизился к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира испанский гранд победил на выезде "Аякс" - 2:1.

После небольшого кризиса, настигшего мадридцев в начале года, они заметно прибавили. За месяц с небольшим "Реал" поднялся с шестой строчки в таблице национального первенства на второе. Ребята вышли в полуфинал Кубка страны. А теперь вот одолели на непростом выезде "Аякс".

Голландцы выглядели лучше именитого соперника в первом тайме. А на 38-й минуте и вовсе открыли счет. Но гол Николаса Тальяфико был отменен после просмотра арбитром матча Дамиром Скоминой видеоповтора. К слову, впервые в истории Лиги чемпионов судья воспользовался системой VAR.

Начало второй половины также осталось за хозяевами. Но отличились гости: на 60-й минуте Винисиус обыграл нескольких защитников и откатил мяч под удар Кариму Бензема. Француз не промахнулся - 1:0 в пользу "Реала". Забив, мадридцы расслабились. А голландцы стали чаще атаковать и в результате добились своего.

Сравнял счет на 75-й минуте Хаким Зиеш, забивший свой первый мяч в карьере в Лиге чемпионов.

Впрочем, последнее слово осталось за "Реалом". Вышедший на замену Марко Асенсио уже в концовке откликнулся на передачу с фланга от Дани Карвахаля и отправил мяч в пустые ворота. Мадридский клуб добился гостевой победы и стал несомненным фаворитом этой пары, триумфатор которой станет окончательно известен после ответной встречи 5 марта.

В параллельной игре "Тоттенхэм" достаточно неожиданно разгромил на своем поле дортмундскую "Боруссию" (3:0). Отличились Сон Хын Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.