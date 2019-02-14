"Реал" обыграл "Аякс" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Новости

Продюсер BBC заявил о постановочных съемках после "химатаки" в Сирии 01:53
Нетаньяху проговорился о желании начать войну с Ираном 01:49
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 01:46
Американскую экс-разведчицу обвинили в шпионаже на Иран 01:33
Польша и США подписали контракт на поставку 20 ракетных систем HIMARS 01:12
Конгрессмены США призвали освободить Гуайдо от выплаты долга России 00:52
NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 00:00
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 13.02.2019
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 13.02.2019
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 13.02.2019
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 13.02.2019
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 13.02.2019
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 13.02.2019
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 13.02.2019
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 13.02.2019
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 13.02.2019
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 13.02.2019
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 13.02.2019
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
14.02.2019 01:05
Рубрика: Спорт

"Реал" обыграл "Аякс" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Мадридский "Реал" на шаг приблизился к выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала турнира испанский гранд победил на выезде "Аякс" - 2:1.
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay
Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

После небольшого кризиса, настигшего мадридцев в начале года, они заметно прибавили. За месяц с небольшим "Реал" поднялся с шестой строчки в таблице национального первенства на второе. Ребята вышли в полуфинал Кубка страны. А теперь вот одолели на непростом выезде "Аякс".

Фото: РИА Новости
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола

Голландцы выглядели лучше именитого соперника в первом тайме. А на 38-й минуте и вовсе открыли счет. Но гол Николаса Тальяфико был отменен после просмотра арбитром матча Дамиром Скоминой видеоповтора. К слову, впервые в истории Лиги чемпионов судья воспользовался системой VAR.

Начало второй половины также осталось за хозяевами. Но отличились гости: на 60-й минуте Винисиус обыграл нескольких защитников и откатил мяч под удар Кариму Бензема. Француз не промахнулся - 1:0 в пользу "Реала". Забив, мадридцы расслабились. А голландцы стали чаще атаковать и в результате добились своего.

Сравнял счет на 75-й минуте Хаким Зиеш, забивший свой первый мяч в карьере в Лиге чемпионов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Мамаев сыграет в футбол с сотрудниками "Бутырки" 14 февраля

Впрочем, последнее слово осталось за "Реалом". Вышедший на замену Марко Асенсио уже в концовке откликнулся на передачу с фланга от Дани Карвахаля и отправил мяч в пустые ворота. Мадридский клуб добился гостевой победы и стал несомненным фаворитом этой пары, триумфатор которой станет окончательно известен после ответной встречи 5 марта.

В параллельной игре "Тоттенхэм" достаточно неожиданно разгромил на своем поле дортмундскую "Боруссию" (3:0). Отличились Сон Хын Мин, Ян Вертонген и Фернандо Льоренте.

Спорт Футбол Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных