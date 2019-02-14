Камеры видеофиксации в Подмосковье позволили собрать 5 млрд рублей штрафов

Только за минувший год количество видеокамер на дорогах Московской области увеличилось более чем в пять раз. А размер штрафов, собранных с их помощью с нерадивых автолюбителей, превысил самые смелые ожидания.

- В 2018 году по фото- и видеофиксации мы в виде штрафов собрали почти 5 миллиардов рублей, - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, выступая на инвестиционном форуме в Сочи.

Сегодня за порядком на дорогах области следят более 1,2 тысячи камер фото- и видеофиксации. И они не только способствуют пополнению бюджета. По данным областного главка ГИБДД, видеонаблюдение на 45% снизило количество дорожно-транспортных происшествий на некоторых участках дорог.