"Московское долголетие", "Мосволонтер" и МЭШ названы лучшими соцпроектами

В Сочи, где в эти дни проходит инвестиционный форум, подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В числе победителей - три столичных проекта.

Конкурс в этом году прошел в третий раз. Заявки подали 77 регионов, представив 724 проекта по восьми номинациям. Российская столица выдвинула 16 проектов, три из них признаны лучшими. Это "Московское долголетие", "Мосволонтер" и "Московская электронная школа". Награды мэру столицы Сергею Собянину вручил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

- Это, действительно, лучшие практики. Самое главное - это завершенные проекты, которые потом собираются и распространяются по России. Очень много проектов реализовано в Москве, которые переданы сейчас для реализации в другие регионы, - заметил Мутко.

Напомним, проект "Московское долголетие" стартовал 1 марта прошлого года. Для тех, кому за 55, в городе тогда открыли более восьми тысяч кружков, курсов и секций. Например, бесплатно обучают иностранным языкам, вокалу, танцам. Занятия уже посещают 190 тысяч пенсионеров.

Ресурсный центр "Мосволонтер" объединяет свыше 55 тысяч человек в возрасте от 14 до 85 лет. В прошлом году волонтеры помогли организовать 130 крупных мероприятий, включая чемпионат мира по футболу. Еще один победитель - "Московская электронная школа". Сегодня в системе - более 30 тысяч электронных сценариев уроков, 35 тысяч интерактивных образовательных приложений, свыше тысячи электронных учебных пособий и учебников. Библиотекой МЭШ регулярно пользуются свыше 430 тысяч учителей и учащихся. Всем педагогам, активно использующим ресурсы электронной школы, выплачивается ежемесячная городская надбавка в размере 10 тысяч рублей. За создание учебного цифрового контента гранты уже получили более 370 московских педагогов.