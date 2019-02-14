Под Тулой в торговой палатке обгорели четыре человека

В городе Богородицк Тульской области в торговой палатке воспламенилась газовоздушная смесь. В результате четыре человека получили ожоги, сообщил пресс-секретарь регионального главка МЧС Максим Пряхин.

ЧП произошло на улице Ленина около 9 часов. В торговой палатке произошло воспламенение газовоздушной смеси. Прибывшие два пожарных расчета не допустили горения. Разрушений помещения нет, ничего не сгорело.

При этом четыре человека получили травмы. Трое с ожогами госпитализированы, один пострадавший, получив медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказался.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 12 пожарных и 4 единицы техники. Причина воспламенения устанавливается.