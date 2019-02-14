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14.02.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Тулой в торговой палатке обгорели четыре человека

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: ГУ МЧС по Тульской области Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

В городе Богородицк Тульской области в торговой палатке воспламенилась газовоздушная смесь. В результате четыре человека получили ожоги, сообщил пресс-секретарь регионального главка МЧС Максим Пряхин.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
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ЧП произошло на улице Ленина около 9 часов. В торговой палатке произошло воспламенение газовоздушной смеси. Прибывшие два пожарных расчета не допустили горения. Разрушений помещения нет, ничего не сгорело.

При этом четыре человека получили травмы. Трое с ожогами госпитализированы, один пострадавший, получив медицинскую помощь на месте, от госпитализации отказался.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 12 пожарных и 4 единицы техники. Причина воспламенения устанавливается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область
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