Ракетный полк Тейковской дивизии впервые применил "Листву"

В одном из ракетных полков Тейковской дивизии РВСН (Ивановская область), оснащенной подвижными стратегическими комплексами "Ярс", впервые применили новейшую машину дистанционного разминирования "Листва".

Произошло это в ходе учения, на котором ракетчики осваивали новые маршруты боевого патрулирования. По легенде, на пути возможного движения колонны "Ярсов" диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства. Они должны были вывести из строя ядерные комплексы до момента их развертывания на указанных позициях. Этим планам как раз и помешала специальная техника, сопровождающая на марше стратегические "Ярсы". С помощью современной аппаратуры инженерная машина разминирования не только обнаружила, но и обезвредила взрывные устройства, спрятанные на обочине дороги и в сотне метров от трассы.

Подобную технику используют в РВСН уже несколько лет. Она обеспечивает лучшую маневренность и повышает живучесть наших ядерных комплексов мобильного базирования. Среди разработанных для "стратегов" новинок стоит упомянуть две специальные машины. Первая предназначена для инженерного обеспечения и маскировки. Вторая - для дистанционного уничтожения взрывоопасных предметов.

В свое время штаб РВСН сообщал, что до 2020 года в ракетные соединения поступит около двух десятков машин дистанционного разминирования "Листва". В соответствии с государственным контрактом к этому сроку промышленность также выпустит около пятидесяти машин инженерного обеспечения и маскировки.

Первые испытания "Листвы" прошли в 2013 году на полигоне под Красноармейском (Московская область). Эта спецмашина работает на новых физических принципах - на бронеавтомобиле установлен блок сверхвысокочастотного излучения. Ранее подобную технологию для дистанционной ликвидации взрывных устройств не использовали. А ведь с ее помощью можно обнаруживать мины и фугасы на расстоянии до 100 метров и в секторе до 30 градусов. Иными словами, у диверсантов теперь не получится подорвать мобильный стратегический комплекс на марше, ведь умная электроника заранее предупредит экипаж о грозящей опасности.

Машину дистанционного разминирования создавали специально для РВСН. Она будет активно использоваться для сопровождения колонн мобильных ракетных комплексов "Ярс", в том числе в Тейковской дивизии.

Наряду с этим, до 2020 года Ракетные войска получат более 300 единиц другой специальной техники: инженерные машины разграждения, тяжелые механизированные мосты, экскаваторы, автомобильные краны.