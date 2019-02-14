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14.02.2019 10:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вина винодела

Как уникальный для региона проект оказался вне закона
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 32(7790)
Региональное управление МВД сообщило, что пресекло деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированного алкоголя в приморском селе Анисимовка. Стражи порядка изъяли 6,5 тысячи литров готовой к реализации продукции, пустые бутылки, этикетки, пробки, оборудование и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". Фигуранту грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до трех лет.
Единственное на Дальнем Востоке винодельческое хозяйство давно стало туристической достопримечательностью Приморья, здесь бывали сотни жителей и гостей региона, наведывалось и региональное руководство. Фото: Александр Хитров Единственное на Дальнем Востоке винодельческое хозяйство давно стало туристической достопримечательностью Приморья, здесь бывали сотни жителей и гостей региона, наведывалось и региональное руководство. Фото: Александр Хитров
Единственное на Дальнем Востоке винодельческое хозяйство давно стало туристической достопримечательностью Приморья, здесь бывали сотни жителей и гостей региона, наведывалось и региональное руководство. Фото: Александр Хитров

Много лет без документов

Фамилию предпринимателя в полиции не назвали, но понять, о ком идет речь, можно без труда. В селе Анисимовка находится винодельческое предприятие Сергея Куречко. В хозяйстве, единственном в Приморье и на всем Дальнем Востоке, изготавливают вина из таежных дикоросов - жимолости, лимонника, актинидии, амурского винограда.

Это место давно стало туристической достопримечательностью края, оно попадало в сюжет популярной программы о путешествиях "Орел и решка", здесь бывали сотни жителей и гостей региона, наведывалось и региональное руководство. Поэтому новость о визите полиции на винодельню вызвала огромный резонанс и множество вопросов.

Фото: РИА Новости
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В разговоре с корреспондентом "РГ" Сергей Куречко признался: с документами у него и правда не все в порядке.

- Мы реализуем небольшой творческий проект, и у нас действительно нет разрешений на эту деятельность. То есть формально полиция права. Но микровинодельческие хозяйства так начинают по всей стране, потому что сразу выполнить все требования законодательства очень сложно. Недавно у небольших виноделен появилась возможность стать обладателями фермерской лицензии, и скоро она у меня будет, я пытаюсь получить разрешение на производство вина. Мы к этому готовимся, взяли дальневосточный гектар, создаем сад дикоросов. Несмотря ни на что собираемся продолжать работу, но слабонервные крестьяне при таком отношении, конечно, могут прекратить заниматься агротуристическими проектами, - объяснил он.

- Да, если единственного дальневосточного винодела запугают, больше за такое дело не возьмется никто, - поддерживает Куречко директор научно-методического центра "Лаборатория вина" при филиале МГУ имени Ломоносова в Севастополе Дмитрий Ковалев.

Под дамокловым мечом

По словам Ковалева, в последние несколько лет в законодательство внесен ряд изменений, которые дают возможность небольшим винодельням легализоваться и работать.

Так, в 2013-м вышло постановление правительства РФ № 850, признавшее вино продуктом сельхозпроизводства. В декабре 2014-го приняты поправки в ФЗ № 171 "О государственном регулировании оборота алкогольной продукции", благодаря которым появилось понятие "винодельческое крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ)", упрощен процесс получения лицензий на производство спиртного. Документ обсуждался с 2011 года, присоединение винодельческого Крыма ускорило процесс. В 2016-м стоимость лицензии для малых предприятий, производящих не более 50 тонн вина в год, была снижена с 800 до 65 тысяч рублей.

В последние несколько лет в законодательство внесен ряд изменений, которые дают возможность небольшим винодельням легализоваться и работать

- У вас в аренде или собственности есть производственные помещения. Вы регистрируетесь как КФХ, это несложная модель, платите 65 тысяч за 15-летнюю лицензию и можете работать. Но есть подводная часть айсберга. При проверках предприятий на соответствие условиям лицензирования Росалкогольрегулирование (РАР) руководствуется внутренними документами, написанными в 70-80 годы прошлого века исключительно для крупных производств вина (других тогда не было). Требования касаются оборудования цехов - необходимо, чтобы они были определенной площади, выложены кафельной плиткой. Должен наличествовать пожарный бассейн. Чтобы выполнить все предписания, фермеру, по самым скромным оценкам, нужно порядка пяти миллионов рублей, - объясняет Дмитрий Ковалев.

Зачастую РАР выдает лицензии, закрывая глаза на нарушения. При этом фермеры оказываются в двойной ловушке. Опасаясь проверок полиции и наказания в виде уничтожения вина, они, конечно, вынуждены эти лицензии получать. Но в случае чего глава КФК, рискует не только производственным имуществом, а всей своей собственностью, как и индивидуальный предприниматель.

Истина в вине

Впрочем, кое в чем государство малых виноделов все же услышало, позволив сэкономить деньги: им разрешили хранить акцизные марки не в особой комнате со специально оборудованной дверью, а в прикрученном к стене сейфе, и дали возможность поставить кнопку сигнализации и заключить соглашение с ЧОПом, а не нанимать круглосуточную охрану.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Минсельхоз предложил разрешить наружную рекламу отечественного вина

Объединяясь в профессиональные сообщества, чтобы было проще достучаться до государства, "малыши" должны доносить и другие свои требования, считает Дмитрий Ковалев. Среди первоочередных задач - и разрешение онлайн-продаж, запрещенных в России для любого алкоголя, и устранение проблемы НДС. Сейчас, получая лицензию, винодельческие КФХ платят НДС, а не сельхозналог, хотя по документам минсельхоза их продукция никак не отличается, допустим, от продукции небольших сыроварен.

Налоги и расходы на лицензирование увеличивают  стоимость вина, цены за бутылку начинаются от 800 рублей. Невозможность онлайн-продаж вынуждает обращаться к дистрибьютерам, и в итоге на магазинной полке вино стоит две-три тысячи рублей, а в ресторане - все шесть. При этом, отмечает Дмитрий Ковалев, в признанных винодельческих странах малые хозяйства до трети продукции продают либо на месте туристам, либо им же онлайн.

- У нас отрасль виноделия регулируется тем же законом, что и вся алкогольная. Но нигде в мире развития отрасли не произошло без отдельного закона о виноградарстве и вине, и нам тоже необходимо его принимать, - уверен эксперт.

Между тем

Публикация Сергея Куречко в соцсети, где он рассказал о сложившейся ситуации, собрала сотни комментариев. Мнения разделись. Одни поддерживали главу хозяйства, другие говорили, что в случившемся он виноват сам, так как вовремя не выполнил все формальности. Третьи задавались вопросом, а может, малому бизнесу не хватает внимания и поддержки, в том числе правовой? Ведь много лет никто из приезжавших на предприятие чиновников даже не интересовался юридическим оформлением деятельности винодела. Видимо, эта мысль пришла в голову многим - недавно депутат Законодательного собрания Приморского края Алексей Козицкий предложил Сергею Куречко помощь в подготовке необходимых документов, а также пообещал, что в региональном парламенте усилят внимание к проблемам развития уникального для края проекта.

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