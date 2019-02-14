Комиссия проверит обстоятельства смерти школьника на уроке в Приморье

Специальная комиссия будет создана по инициативе департамента образования и науки Приморья для расследования внезапной смерти 12-летнего школьника на уроке ИЗО во Владивостоке, сообщает ТАСС.

"По поручению департамента образования и науки Приморского края управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока создана комиссия по расследованию несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 8 февраля в школе № 12. Результаты проверки будут известны позднее", - сообщил агентству представитель пресс-службы администрации края.

Ранее сообщалось, что школьник потерял сознание на уроке. Реанимационные мероприятия не смогли спасти ребенка.

По предварительной информации депаратмента здравоохранения, у школьника произошла внезапная остановка сердца.