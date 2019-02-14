На Камчатке нарушилось движение по одной из автомагистралей

Движение для всех видов транспорта ограничили на двух участках дороги в Усть-Камчатском районе из-за циклона, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на информацию КГКУ "Камчатуправтодор".

С утра четверга проезд запретили по дороге Рыбоконсервный завод-66" - аэропорт "Крутоберегово" с 0 по 14 километр и по дороге Мильково - Ключи - Усть-Камчатск с 263 по 408 километр. Движение стало опасно из-за плохой видимости, вызванной снегом и ветром.

Когда трасса будет открыта для проезда пока неизвестно. Об этом сообщат дополнительно. Пока спасатели просят автовладельцев соблюдать осторожность и воздержаться от поездок по указанным маршрутам.

Напомним, накануне специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили о приближении к полуострову глубокого тихоокеанского циклона.