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14.02.2019 05:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП

Текст: Дина Непомнящая

Режим повышенной готовности ввели на территории Магадана, а также Ольского и Хасынского городских округов из-за аварии на участке первой цепи линии электропередачи Колымская ГЭС - Усть-Омчуг. Сейчас электричество подают через резервную ветку.

Колымские поселки остались без света из-за аварии на ЛЭП

"Для снижения риска ЧС и уменьшения возможных последствий в Магаданской области привлечены необходимые силы и средства экстренного реагирования", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что специалисты "Магадананэнерго" выясняют причины поломки и устраняют ее последствия. За безаварийной работой предприятий коммунального хозяйства круглосуточно следит министерство строительства, ЖКХ и энергетики. Кроме того, ситуацию контролирует губернатор области Сергей Носов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область
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