На Колыме ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ЛЭП

Режим повышенной готовности ввели на территории Магадана, а также Ольского и Хасынского городских округов из-за аварии на участке первой цепи линии электропередачи Колымская ГЭС - Усть-Омчуг. Сейчас электричество подают через резервную ветку.

"Для снижения риска ЧС и уменьшения возможных последствий в Магаданской области привлечены необходимые силы и средства экстренного реагирования", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что специалисты "Магадананэнерго" выясняют причины поломки и устраняют ее последствия. За безаварийной работой предприятий коммунального хозяйства круглосуточно следит министерство строительства, ЖКХ и энергетики. Кроме того, ситуацию контролирует губернатор области Сергей Носов.