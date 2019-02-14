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14.02.2019,  
15:56
Текст:  Антон Валагин

На уничтожение российской подлодки потратят миллиард рублей

Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org

Госкорпорация "Росатом" потратит без малого миллиард рублей на утилизацию стратегического атомного ракетоносца К-223 "Подольск". Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Исполнитель уже определен - 49-й судоремонтный завод в Вилючинске, традиционно занимающийся ремонтом, модернизацией и утилизацией субмарин Камчатской флотилии. Цена контракта более 975 миллионов рублей.

Стратегический ракетоносец "Подольск" относится к проекту 667БДР "Кальмар". В апреле 1979 года корабль спустили на воду, а через полгода передали Тихоокеанскому флоту. За время службы подлодка выполнила несколько успешных пусков  баллистических ракет Р-29, а по результатам 2016 года экипаж "Подольска" признали победителем соревнований среди стратегических ракетоносцев на приз главкома ВМФ России. В том же году К-223 вывели из состава флота.

В строю остаются 3 из 14 построенных подлодок типа "Кальмар". К-44 "Рязань" служит на Тихом океане, К-433 "Святой Георгий Победоносец" находится в резерве. К-129 "Оренбург" модернизирована в субмарину специального назначения, носитель сверхмалых подлодок.

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Фото: Vientiane Times \ youtube.com
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