Шестиметровый столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке

Пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря произошел на камчатской вулкане Шивелуч, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой филиал Геофизической службы РАН.

Очередное пепловое извержение исполина прошло для жителей ближайших населеннных пунктов незаметно. По данным ГУ МЧС по региону, пеплопадов там не зарегистрировано.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.