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14.02.2019 08:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шестиметровый столб пепла выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке

Текст: Дина Непомнящая

Пепловый выброс высотой шесть тысяч метров над уровнем моря произошел на камчатской вулкане Шивелуч, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой филиал Геофизической службы РАН.

Фото: iStock
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Очередное пепловое извержение исполина прошло для жителей ближайших населеннных пунктов незаметно. По данным ГУ МЧС по региону, пеплопадов там не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расположен в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

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