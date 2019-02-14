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14.02.2019 14:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Федерация вынесла решение по драке ватерполистов в Казани

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Спортивно-техническая комиссия Федерации водного поло России аннулировала результат матча 11-го тура чемпионата России между казанским "Синтезом" и "Спартаком-Волгоград". Об этом решении сообщается на официальном сайте организации.

Фото: EPA
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Обеим командам засчитали техническое поражение со счетом 0:5. Оба клуба оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Отдельно наказали игроков, принимавших участие в драке. Штраф 10 тысяч и дисквалификацию на несколько игр получили казанцы Артем Одинцов, Алексей Рыжов-Аленичев и Лев Магомаев, а также волгоградцы Павел Халтурин, Михаил Рудай и Василий Еськов. Кроме того, условной дисквалификации до конца сезона подверглись еще по три игрока из обеих команд.

Соперники проводили сдвоенные матчи. Первая встреча осталась за казанцами 8:7. Однако во второй встрече, 10 февраля, гости из Волгограда уверенно вели дело к собственной победе.

Но за четыре минуты до окончания матча, когда счет был 9:6 в пользу красно-белых, центральный нападающий хозяев ударил в лицо своего оппонента. Завязалась драка, в которой приняли участие сразу несколько спортсменов с обеих сторон. Впрочем, конфликт довольно быстро угас. Однако судьи уже после восстановления мира в бассейне приняли решение остановить встречу.

В чемпионате России "Спартак-Волгоград" идет на втором месте, "Синтез" расположился на третьей строчке. Волгоградцы являются самой титулованной командой страны: в активе 12 выигранных чемпионатов. "Синтез" один раз выигрывал золотые медали в 2007 году.

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