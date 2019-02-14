Капитан "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру

Капитан казанского "Рубина" Сесар Навас принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Испанский защитник стал игроком "Рубина" в 2009 году и с перерывом на сезон в "Ростове" защищал цвета команды из столицы Татарстана до сегодняшнего дня. Однако теперь 39-летний футболист покидает клуб.

В общей сложности, он провел за "Рубин" 255 матчей, в которых забил четыре мяча. Он стал чемпионом России в 2009 году, завоевал Кубок, дважды - Суперкубок страны, а в 2010 году выиграл бронзовые медали нашего национального первенства.

"Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба, - сказано в сообщении "Рубина". - Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще!"