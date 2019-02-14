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14.02.2019 11:03
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Капитан "Рубина" Сесар Навас завершил карьеру

Текст: Данила Жиляев
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Капитан казанского "Рубина" Сесар Навас принял решение завершить карьеру. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Фото: AP Photo/Lefteris Pitarakis
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Испанский защитник стал игроком "Рубина" в 2009 году и с перерывом на сезон в "Ростове" защищал цвета команды из столицы Татарстана до сегодняшнего дня. Однако теперь 39-летний футболист покидает клуб.

В общей сложности, он провел за "Рубин" 255 матчей, в которых забил четыре мяча. Он стал чемпионом России в 2009 году, завоевал Кубок, дважды - Суперкубок страны, а в 2010 году выиграл бронзовые медали нашего национального первенства.

"Долгие годы Сесар был лидером команды на поле и в раздевалке, выводил команду с капитанской повязкой, служил примером профессионализма для партнеров, всегда был и остается любимцем болельщиков и сотрудников клуба, - сказано в сообщении "Рубина". - Сесар, от всей души благодарим тебя за время, проведенное в нашем клубе в качестве игрока, за яркую карьеру и желаем успехов на новом поприще!"

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