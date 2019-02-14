В Саратовской области мужчина умер после падения глыбы льда с балкона

В городе Энгельс начата доследственная проверка по факту гибели 77-летнего мужчины, который скончался из-за падения сосулек. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел сегодня около 11 часов у дома №37 по улице Горького. 77-летний мужчина, проживающий в этом четырехэтажном доме, вышел побеседовать с соседями к подъезду.

По словам очевидцев, в этот момент с козырька одного из балконов верхнего этажа слетела ледяная глыба. Она ударила пожилого мужчину прямо по голове.

Соседи тут же вызвали бригаду скорой помощи. Медики повезли пострадавшего в больницу. Но по дороге он скончался. По предварительным данным, смерть наступила именно от полученной травмы.

Сейчас проводится проверка. Следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, которые должны были очистить жилой дом от снега и сосулек.