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Проект: В регионах

Мобильное приложение для пассажиров

Текст: Валентин Волгин
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 33(7791)
В 2019 году Байкальская пассажирская пригородная компания внедрила технологию продажи билетов на пригородные поезда с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

В 2019 году Байкальская пассажирская пригородная компания внедрила технологию продажи билетов на пригородные поезда с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Это приложение предоставляет возможность пассажирам с помощью мобильного телефона сделать многое:

- оформить электронный проездной документ на пригородные поезда;

- получить актуальную и достоверную информацию по расписанию и маршрутам следования пригородных поездов, стоимости проезда;

- оплатить электронный билет банковской картой в режиме онлайн;

- воспользоваться личным кабинетом с возможностью просмотра часто используемых маршрутов;

- сохранять билеты на устройстве, которые дополнительно отправляются на указанный при оформлении заказа e-mail;

- получить справочную информацию о вокзалах.

Распечатывать бумажный билет пассажиру не обязательно, необходимо сохранить электронный билет непосредственно на устройстве сразу же после приобретения, и он будет доступен пассажиру для просмотра даже при отсутствии интернета. При посадке и в пути следования поезда электронный билет отображается на экране устройства.

Приложение доступно круглосуточно, поэтому пассажир в удобное время и в любом месте может оперативно купить билет и сэкономить свое время.

Мобильное приложение "РЖД Пассажирам" разработано для самых популярных и широко используемых мобильных платформ - Android и iOS. Оно доступно для бесплатного скачивания на GooglePlay и AppStore.

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