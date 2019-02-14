Самый молодежный субъект России станет самым законопослушным

Глава Дагестана Владимир Васильев назвал республику одним из самых перспективных регионов: "Вы можете представить - средний возраст жителей - 29 лет. Трудолюбивые люди, не пьющие, не курящие".

В рамках Российского инвестиционного форума Владимир Васильев провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком. "В республике одно из самых тяжелых положений по части газоснабжения и потерь газа - разбаланс составлял до 4 миллиардов рублей в год. Сейчас после ареста руководителя и его команды, которая этим занималась, ведется расследование. Большая масштабная работа не ограничивается уголовным преследованием виновных, но главное - мы меняем ситуацию, чтобы в дальнейшем такое было невозможно", - заявил Владимир Васильев "Российской газете".

Социальные перемены к лучшему необратимы, считает Васильев, - "Сегодня я не смог удержаться от аплодисментов, когда мой коллега предложил платить семьям за третьего ребенка. Мы должны сделать для людей все возможное".